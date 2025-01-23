Казаки получили грант на обучение рубке шашкой с помощью беспилотников

В рамках первого конкурса грантов 2025 года хуторское казачье общество «Николаевский» из Челябинской области стало одним из победителей. Организация разработала необычный образовательный проект, сочетающий традиционное искусство владения шашкой с современными технологиями беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Проект под названием «Казарла с внедрением компонента летающих беспилотных средств» получил финансовую поддержку государства. Инициаторы подчеркивают актуальность программы, поскольку значительная часть выпускников казачьих кадетских классов в дальнейшем выбирает карьеру военных, поступая в профильные учебные заведения.

Суть проекта заключается в использовании дронов во время традиционных казачьих состязаний. БПЛА будут выполнять вспомогательные функции: размещать на специальных подставках бутылки с водой для тренировочных упражнений по рубке. Кроме того, планируется прикреплять к беспилотникам лозу из прутьев, которую участники должны будут срубать во время полета дрона.

Организаторы подчеркивают, что подобное соединение древних традиций и современных технологий является первым в своем роде на территории Российской Федерации.