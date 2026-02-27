Казаки Богородского округа посетили госпиталь Бурденко

сегодня в 16:25

Казаки Станичного казачьего общества Богородского округа 26 февраля навестили бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале имени Бурденко в Дуброво, и поздравили их с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с художественным руководителем НЦКиТ «Глухово» Евгенией Куляевой и руководителем литературного объединения «Лира» Еленой Глебовой-Павловой гости привезли в госпиталь фермерскую молочную продукцию. По их словам, такие продукты помогут бойцам быстрее восстановиться и укрепить организм.

Для военнослужащих также подготовили праздничную программу. Прозвучали казачьи песни под гитару в исполнении Станислава Пронина, Елена Глебова-Павлова прочитала авторские стихи.

Атаман СКО БГО Александр Полевой отметил, что встреча прошла в теплой и душевной атмосфере.

«Бойцы встретили нас очень тепло. Видеть улыбки на их лицах — лучшая награда для всех участников поездки. Желаем ребятам скорейшего выздоровления!» — поделился Александр Полевой.

По его словам, главной целью визита было поддержать боевой дух военнослужащих и помочь им настроиться на выздоровление.

