Казаки Богородского округа навестили бойцов СВО в госпитале Бурденко в Дуброво

15 января казаки Богородского округа вместе с представителями культуры и добровольцами посетили госпиталь имени академика Бурденко в Дуброво, чтобы поддержать раненых бойцов СВО и поздравить их с праздниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Казаки станицы Богородского округа во главе с атаманом Александром Полевым, руководителем литературного объединения «Лира» Еленой Глебовой-Павловой и художественным руководителем Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Евгенией Куляевой 15 января навестили раненых бойцов СВО в госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Дуброво.

Гости поздравили военнослужащих с прошедшими праздниками и выразили благодарность медицинскому персоналу за их труд. Для бойцов дети с ОВЗ из Ногинска и их родители подготовили гостинцы, а медработников угостили фермерскими продуктами с хозяйства «Полевые».

Праздничную атмосферу создали задорные песни под гитару в исполнении Станислава Пронина, известного как Казачий Дед Мороз, и Елены Глебовой-Павловой. Казаки отметили, что медсестры тепло встретили гостей и не хотели их отпускать. По словам участников, главная цель визита — поддержать боевой дух бойцов и настроить их на выздоровление — была достигнута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.