Заключительный этап ежегодного конкурса учебно-исследовательских работ «Моя родословная» прошел в МГУТУ имени К. Г. Разумовского в рамках конференции «Судьба семьи в судьбе страны». Организатором выступил Международный научно-методический центр имени М. А. Шолохова МГУТУ.

Конкурс объединил школьников Москвы и Подмосковья, воспитанников кадетских корпусов и студентов. Участники изучали семейные архивы — фотографии, письма, документы и воспоминания родных, восстанавливали родословные и прослеживали связь истории семьи с историей страны.

Богородский округ представили казачата 4 «Б» класса центра образования № 21 Ногинска из ХКО «Перовское» Московского ОКО ВКО ЦКВ. Их наставником стала Снежана Власова, заместитель атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи.

Родовые казаки Михаил Полуянов и Артур Куринских подготовили подробные родословные и проследили боевые пути предков. В исследованиях они показали, как казачьи традиции и служение Отечеству передавались из поколения в поколение.

Дмитрий Первушин и Михаил Румянцев посвятили работы трудовым и боевым подвигам родных. Через судьбы и поступки членов своих семей они раскрыли связь семейной истории с историей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.