Казачата из Богородского округа выступили на фестивале в Москве

Ученики Центра образования № 21 Богородского округа выступили и приняли участие в программе XII Международного фестиваля «Казачья станица. Москва» в музее-заповеднике «Коломенское», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

XII Международный фестиваль «Казачья станица. Москва» прошел 12 сентября в музее-заповеднике «Коломенское». Событие посвятили Году единства народов России и традициям российского казачества.

В фестивале участвовали казачата 4 «Б» класса Центра образования № 21 Богородского округа — представители МО ХКО «Перовское» Московского ОКО ВКО ЦКВ. Ребята исполнили казачьи песни и танцы, участвовали в интеллектуальных конкурсах и тематических мастер-классах. Также они посетили молебен.

Участники встретились с казачатами из Электростали. Ребята вместе станцевали казачью пляску, пообщались за дружеским столом и сделали фотографии в фотозоне. По словам школьников, фестиваль помог им познакомиться с историей и культурой казачества.

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