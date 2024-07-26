Каток в Ледовом дворце в Клину привели к стандартам КХЛ

Для этого здесь провели масштабный ремонт, которого не было 20 лет с момента открытия Ледового дворца имени Валерия Харламова в 2003 году.

Теперь здесь абсолютно новый лед и новая разметка, борты у катка стали ниже и безопаснее, на них теперь можно крепить информационные щиты, отремонтировали зону ожидания хоккеистов, сделали новое удобное покрытие пола. Раньше хоккеисты вынуждены были идти на коньках по скользкой кафельной плитке. Теперь здесь специальное прорезиненное покрытие пола. Сделаны зоны для разминок и тренировок.

Качество ремонта оценили глава городского округа Клин Алена Сокольская и звезда КХЛ, нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов. «

Новый лед просто прекрасный. Оценил сам во время мастер-класса, который провел с воспитанниками спортшколы» Клин спортивный». Кататься на нем одно удовольствие», — сказал Ансель Галимов.

Алена Дмитриевна Сокольская напомнила, что работы по ремонту катка выполнили в Клину в рамках муниципальной программы поддержки детско-юношеского спорта.

«2024 год для нашего города проходит под знаком реконструкции целого ряда крупных спортивных объектов и сооружений. ⠀ Строительство спортивной школы с училищем олимпийского резерва, капитальный ремонт двух городских стадионов — „Строитель“ и „Химик“. ⠀ И вот теперь — модернизация Ледового дворца. Надеемся, что новый лед, высокое качество которого оценил профессиональный хоккеист, позволит нашим спортсменам — хоккеистам, фигуристам и шорт-трекистам добиваться еще более значительных спортивных результатов», — сказала Алена Сокольская.

Напомним, Ледовый дворец им Валерия Харламова в Клину является спортивной базой для школ хоккея, фигурного катания и шорт-трека, а также других неледовых видов спорта — каратэ, адаптивное каратэ, спортивные танцы, гимнастика и др. В день его посещают более 2 000 клинчан спортсменов и сторонников ЗОЖ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.