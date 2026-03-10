Каток в Долгопрудном закроют 15 марта из-за потепления

Главный каток в Центральном парке Победы Долгопрудного завершит работу 15 марта из-за весеннего потепления. С 10 марта синоптики прогнозируют температуру выше нормы, что влияет на состояние льда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весеннее тепло, которое, по прогнозам, продержится более недели, внесло коррективы в работу катка. По техническим требованиям ледовая площадка может эксплуатироваться при температуре не выше +5 градусов.

«В соответствии с технической документацией, каток может выдержать температуру до +5 градусов. Усугубить ситуацию могут и прямые солнечные лучи. Лужи уже образуются по борту у большой сцены. Такие участки будут огораживаться конусами. В противоположной части катка пока все хорошо», — сообщил директор Объединенной дирекции парков Долгопрудного Сергей Пятковский.

Он пояснил, что при отсутствии условий для безопасного катания электронную регистрацию на сеансы приостановят.

Каток открылся 1 декабря 2025 года. С начала сезона его посетили почти 40 тыс. человек. Здесь проходили сеансы массового катания, хоккейные матчи и ледовые шоу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.