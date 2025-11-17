Каток-трансформер в парке Наро-Фоминского округа готовят к зимнему сезону

Самую ожидаемую зимнюю площадку в Наро-Фоминском городском округе — современный каток-трансформер в Центральном парке имени В. В. Воровского — готовят к сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый важный этап — монтаж ледового поля. Специалисты установили борта будущей арены и готовят к работе ледовый комбайн для выравнивания поверхности. Уже завтра разложат специальное полотно, которое будет удерживать будущий лед.

Приводят в порядок холодильную установку. Скоро ее запустят, и начнется самый захватывающий процесс: послойная заливка и заморозка воды, которая превратит футбольное поле в зеркало катка.

Каток построен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В этом году положили асфальт на парковке. Открытие запланировано на 1 декабря. Если погода позволит, техническое открытие катка состоится уже в конце ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.