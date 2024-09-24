Каток с системой искусственного охлаждения построят в Дедовске к началу зимы

Каток с системой искусственного охлаждения построят в Дедовске округа Истра к началу зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке «Фабричный» уже идет работа по устройству ледового поля площадью 750 кв. м. На данный момент подрядчик выполнил планировку грунта и готовит основание для бетонирования.

Важно, что уникальная система искусственного охлаждения, которая будет смонтирована на катке, позволит жителям и гостям Дедовска кататься на коньках даже при незначительных плюсовых значениях, а это значит ни оттепели, ни ранняя весна не помешают зимнему развлечению.

Технология устройства ледовой площадки продумана таким образом, что поле можно будет использовать круглый год: зимой в качестве катка, а летом каток будет адаптирован под роллердром. Рядом с катком расположится пункт проката ледовых и роликовых коньков.

Ледовый каток был давним запросом местных жителей. И уже в прошлом году мечта начала осуществляться. Зимой в парке «Фабричный» был впервые открыт каток с системой искусственного охлаждения, который вызвал массу положительных отзывов как местных жителей, так и гостей Дедовска.

Сейчас, благодаря участию в губернаторской программе «Формирование современной городской среды», обустраиваемый каток получит уже постоянную прописку в парке «Фабричный».

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