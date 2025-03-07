Катки в Пестовском парке и в парке «Пехорка» Балашихи закрылись

Синоптики сообщают, что Московский регион сегодня готовится побить тридцатилетний температурный рекорд. Весна и тепло приближаются к нам быстрее, чем кажется. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Воздух прогреется более чем до плюс 6 градусов, в последний раз так тепло в этот день было 30 лет назад.

В связи с этим с сегодняшнего дня катки в парках городского округа Балашиха «Пехорка» и «Пестовский» закрыты для посещения.

Таким образом, медленно, но верно завершается зима в парках Балашихи. Но впереди жителей и гостей городского округа Балашиха ждет новый, интересный и насыщенный весенний сезон.

«В связи с довольно быстрым и ощутимым потеплением, спешим сообщить, что катки в Пестовском парке и в парке „Пехорка“ закрываются. Поздравляем всех с наступлением долгожданной весны. Желаем прекрасной погоды и приглашаем в парки на программы в этом новом, теплом сезоне!» — говорится в телеграм-канале «Парки Балашихи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.