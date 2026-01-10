сегодня в 17:12

Катки на стадионах Люберец скоро будут готовы принять посетителей

Катки с естественным льдом на четырех стадионах городского округа Люберцы к 10 января будут готовы принять посетителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам руководителя Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергея Стрекаловского, уборка снега на объектах практически завершена.

«С раннего утра на четырех стадионах округа — „Труд“, „Урожай“, „Балятино“ и „Электрон“ — ведется борьба с последствиями сильного снегопада, который обрушился на Московский регион 9 января. Вечером сегодняшнего дня — в 18.00 — катки возобновят свою работу», — рассказал Сергей Стрекаловский.

Он напомнил, что на стадионе «Урожай» работает прокат спортивного инвентаря.

График работы катков — в выходные дни с 11:00 до 22:00, в будние дни — с 16:30 до 21:00.

Кроме того, в городском округе открыты три катка с искусственным льдом — в Наташинском парке и на ул. Звуковая Люберец и на стадионе «Орбита» в Дзержинском.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.