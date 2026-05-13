«Даже у обезьян таких губ нет»: врач перед операцией отчитала девушку за филлеры

Терапевт в Оренбургской области отчитала пациентку за филлеры в губах

Жительнице Оренбургской области пришлось выслушивать 20-минутную критику от терапевта за филлеры в губах, чтобы попасть на срочную операцию, сообщает Baza .

Пациентка была доставлена в больницу с камнями в желчном пузыре. Вместо немедленного оказания первой помощи терапевт решила провести 20-минутную лекцию о филлерах.

Врач спросила, зачем пациентка «наколола себе слишком огромные губы», на которые «смотреть страшно». Она посоветовала вывести филлеры, чтобы «в старости не выглядеть уродливо».

«С чем сравнить? У животных таких губ нет, у обезьян таких губ нет», — заявила терапевт.

Когда пациентка попыталась поспорить с врачом, та заявила, что имеет право высказаться, потому что она «старше». В итоге девушке все же провели срочную операцию, но она пожаловалась на терапевта. Женщину уволили за нарушение врачебной этики, а главврач извинился перед пациенткой.

