Психолог назвала 5 эффективных способов, как избавиться от синдрома самозванца

Психолог, бизнес-психолог и кандидат наук Екатерина Каталина рассказала РИАМО, чтобы помочь человеку с синдромом самозванца, важно отличать здоровую самокритику от обесценивания. Если человек видит свои ошибки, анализирует, исправляет и не зацикливается на них, то с ним все в порядке, а вот если наоборот — ему нужна помощь.

«Некоторые люди с синдромом самозванца — трудоголики, считающие, что для того, чтобы „заслужить“ успех, необходимо „держать себя в ежовых рукавицах“. Человек со здоровой самооценкой постоянно изучает новое и развивается, исходя из собственного интереса, чтобы оптимизировать работу. У человека с синдромом самозванца такие экологичные цели тоже есть, но они дополняются ощущением собственной неполноценности, которое настигает его, если он не „работает над собой“», — пояснила собеседница.

Каталина заявила, что побороть синдром самозванца можно через осознание, что если что-то не умеешь или не знаешь, это не значит, что вы — дилетант. Достаточно обратить внимание, что вы развиваетесь в профессии, имеете образование, выполняете свою работу, на вас можно положиться. Это первое свидетельство, что вы не самозванец.

Второй способ побороть разрушающее состояние — это меньше думать и больше делать, знакомиться с новыми людьми и делиться успехами в блогах. Если человек будет больше допускать в свою жизнь решительности, через время станет проще принимать и осознавать свою самобытность и уникальность.

Третий способ — это делать комплименты окружающим людям. Необязательно вслух, можно просто отмечать то, что в них нравится, про себя. Чем больше мы видим красоты в других, тем чаще начинаем замечать ее в самом себе, добавила эксперт.

Четвертый способ борьбы с состоянием самозванца — это потихоньку начать рассказывать про свои успехи в блоге или в разговорах с друзьями, коллегами. Обсуждать ошибки тоже важно, так можно понять, что ошибается каждый человек и это нормально.

По словам Каталиной, пятое и самое главное — это начать действовать. Эффективным способом борьбы с синдромом самозванца являются списки. Надо зафиксировать любым удобным способом то, чем хочется заняться, и начать реализовывать задуманное по чуть-чуть каждый день.