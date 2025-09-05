Каширский театр танца «Те самые» представит наш округ на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» 6 сентября

64 финалиста из Подмосковья и разных уголков России сразятся за звание лучшего танцевального коллектива и солиста. На сцену выйдут и талантливые танцоры округа. Каширский театр танца «Те самые» представит наш округ на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«Мы с ребятами мечтаем однажды получить специальный приз жюри — приглашение в профессиональную команду танцоров. Но, бывая на таких мероприятиях, мы понимаем, как много нужно сделать для своей мечты. И сейчас гала-концерт мы рассматриваем как возможность знакомиться с профессионалами, приглашать их к себе, учиться у лучших. Ну, а кроме того, выступление на гала-концерте — это погружение в танец. Ведь ради этого мы и выходим на сцену», — отметила руководитель коллектива Наталия Юхманова.

Кроме конкурсных выступлений, вас ждут яркие номера от профессиональных коллективов и артистов: команды «КЕД», Obc Crew, Red Haze, Whip Head и Essentia, а также сольные выступления Вахо, Артема Сидорова, Луки, Аслана и Алены Кумбарули.

Фестиваль завершится зажигательным концертом музыкального хедлайнера — Mona. Фестиваль пройдет 6 сентября в Центральном парке Реутова. Начало в 12:00.

Жюри фестиваля:

Егор Дружинин — художественный руководитель и председатель жюри, заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер и профессиональный танцовщик;

Александр Могилев — хореограф и танцовщик;

Катя Решетникова — танцовщица и хореограф;

Владимир Варнава — танцовщик, хореограф и режиссер.

«Те самые» были победителем и второго сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.