Каширский регоператор вывез почти 200 тыс кубометров отходов в Подмосковье за неделю

Каширский регоператор за прошедшую неделю вывез 198,5 тысячи кубометров отходов с контейнерных площадок на территории обслуживания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Из общего объема вывезенных отходов крупногабаритные составили 29,2 тысячи кубометров, отходы после уборки территорий — 293 кубометра, ликвидированные несанкционированные свалки — 8,6 тысячи кубометров (90% из них — в Подольске, Чехове и Серпухове). Раздельно собранные отходы (синие баки) составили 5,7 тысячи кубометров, твердые коммунальные отходы (серые баки) — 154,8 тысячи кубометров.

Жители могут обращаться по вопросам вывоза отходов в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.