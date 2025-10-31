Каширский парк подготовился к зимнему сезону

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин проверил готовность Каширского городского парка к зиме. Здесь прошел смотр техники и состоялся обход территории этого популярного места отдыха каширян, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Техника в количестве 11 единиц готова к работе в зимних условиях. Это тракторы, погрузчик, экскаватор-погрузчик, грузовые машины. К зиме подготовлены снегоуборщики и другие средства малой механизации. Имеется в наличии необходимый инвентарь, сделаны запасы гранитной крошки.

Директор МАУК «Дирекция парков» Олеся Кожадей ответила на вопросы руководителя муниципалитета об особенностях работы в зимний период. Она показала места хранения противогололедного натурального средства — гранитной крошки, отметила, что зимой убираемый с дорожек снег своевременно вывозится, рассказала об обустройстве лыжной трассы и катка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.