Каширский краеведческий музей приглашает на краеведческие чтения

Каждый день сотни жителей Каширы пользуются железной дорогой, а в этом году исполняется сто двадцать пять лет открытия линии Павелец-Московской. Узнать подробнее об этом и другом можно 15 ноября на V‑ых краеведческих чтениях в Каширском музее, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа выступлений уже подготовлена, гостей ждут интересные доклады с историческими выкладками, научными аспектами и неожиданными фактами от уважаемых гостей мероприятия:

«К 500-летию рода Раевских в России» — Собиняков А.В.,

«Биографический очерк о комкоре С. А. Меженинове» и «Обзор новых публикаций о Кашире» — Чичерюкин-Мейнгардт В.Г.,

«Создатели Павелец-Московской линии» — Барков Р.Р.

Мероприятие начнется в 13:00 в актовом зале Каширского краеведческого музея (ул. Советская, 46.) Вход свободный.

Приглашаем краеведов и любителей истории присоединиться к обсуждению.

