Каширский художник поделился процессам создания аниматроных героев сериала «Мастер и Маргарита»

Работа уроженца Ожерелья, художника пластических спецэффектов, основателя и художественного руководителя студии «FX Design Group Int.» Петра Борисовича Горшенина знакома миллионам ценителей кино. Его руки творят волшебство — именно он и его команда создавали аниматронного кота Бегемота, летающего Борова и другие культовые образы для сериала «Мастер и Маргарита» режиссера Владимир Бортко, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«Когда я читал Булгакова, я понимал: это не просто фантастика, это вызов для художника. Кот Бегемот должен был быть живым — ироничным, пластичным, почти одушевленным. Мы решили делать его аниматронным, чтобы актер мог взаимодействовать с настоящим, а не воображаемым персонажем», — рассказал Петр Горшенин.

Магия без компьютера: как создавались чудеса

В эпоху, когда цифровые эффекты только начинали входить в кино, команда Горшенина выбрала путь ручного труда. Их работа над сериалом стала первым в России опытом такого масштаба в области пластического грима, аниматроники и портретных муляжей.

Работа в цифре:

8 объектов для ключевых сцен создала студия для сериала:

грач за рулем автомобиля;

летающий Боров, на котором сидела служанка Маргариты;

Козлоногий;

голова Берлиоза и его туловище;

эффект отрывания головы Бенгальского на сцене;

кот Бегемот;

пластический грим Марка Крысобоя;

сцены бала с выходом мертвецов из камина.

100+ фильмов в фильмографии студии «FX Design Group Int.», включая ленты «сНежный человек», «Последний богатырь, наследие», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и многие другие.

В Каширу — за вдохновением

Несмотря на жизнь в Москве и постоянную занятость в кинопроектах, Петр Горшенин часто возвращается в Каширу.

«Ожерелье — это моя точка отсчета. Здесь я впервые начал что-то мастерить, здесь почувствовал вкус к созданию форм. Сегодня, когда нужно найти идею или просто перезагрузиться, я еду сюда. Природа, тишина, знакомые улицы — лучший источник сил для творчества», — сказал Горшенин.

Петр Горшенин продолжает работу над новыми проектами. Его путь — напоминание о том, что даже самые фантастические миры часто рождаются в тишине маленьких городов.

