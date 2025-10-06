Каширский духовой оркестр выступили на финале конкурса «Таланты Первых Подмосковья»

4 октября детский духовой оркестр «Сибемольки» из Каширы под руководством Ильи Соколова принял участие в финале регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья», который проходил в городе Долгопрудный. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Наши юные музыканты достойно представили Каширу на этом важном и престижном мероприятии, продемонстрировав высокий уровень мастерства и творческий потенциал. Выступление коллектива вызвало заслуженные аплодисменты и положительные отзывы.

Руководитель муниципального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ангелина Фетисова сообщила, что оркестр «Сибемольки» приглашен принять участие в гала-концерте, который состоится 18 октября. Это продолжение заслуженного признания и еще одна возможность показать свое искусство широкой аудитории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.