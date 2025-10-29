Каширские воспитанники шахматной школы стали победителями турнира по быстрым шахматам

сегодня в 16:34

В городе Ступино прошел яркий и захватывающий турнир по быстрым шахматам «Золотая осень», в котором приняли участие спортсмены из разных городов региона, передает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Наш город на турнире представила команда воспитанников Каширской шахматной школы, которые обучаются под руководством тренера Сергея Конотопа. У юных шахматистов было отличное выступление: все трое заняли призовые места, показав высокий уровень мастерства и стратегического мышления.

Все три призовых места заняли ребята из Каширы:

1 место — Геращенко Антон

2 место — Зотов Артем

3 место — Шатов Лев

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.