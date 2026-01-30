Каширские студенты продолжают участвовать в акции «Снежный десант»

Сильный снегопад замел подъезды к детским садам и школам городского округа Кашира и студенты ГАПОУ МО ПК «Московия» 28 января вышли на уборку снега около детских садов и школ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работа шла в дружной и слаженной командной атмосфере: студенты использовали лопаты и снеговые щетки для уборки снега, благодаря чему быстро справляясь с наледью и рыхлым снегом, чтобы восстановить доступ и обеспечить безопасность воспитанников сада и школьников.

«Такая активность вызывает искреннюю гордость за наших студентов! Их ответственное отношение к общественным делам, готовность прийти на помощь в трудную минуту и желание делать наш город лучше — достойный пример для всех нас. Мы рады видеть таких отзывчивых и инициативных молодых людей, ведь именно они создают позитивные изменения и делают наш округ более теплым и дружелюбным», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.