Каширские спасатели учат школьников основам безопасного поведения на водоемах

Работники водно-спасательной станции (ВСС) городского округа Кашира проводят в школах уроки безопасности, чтобы предупредить трагедии на зимних водоемах. На интерактивных занятиях спасатели объясняют ученикам 4-9 классов, как избежать опасности и как вести себя в случае чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они не читают нравоучений, а ведут живой диалог с младшими школьниками и подростками. Как отметили спасатели, разговор начинают с простого, казалось бы, вопроса: «Что мы ценим больше всего?» И большинство ребят без колебаний отвечают: «Жизнь».

«Мы объясняем ребятам, что наша Ока может стать опасной для них, их друзей в определенных ситуациях. И тут важно не терять голову, не паниковать, а прежде всего выполнить несколько важных действий. Призываем не идти на рискованные эксперименты, а, увидев беду, тотчас звонить по номеру 112», — рассказал начальник водно-спасательной станции Дмитрий Елизаветенков.

Спасатели напоминают о главных правилах безопасного поведения:

— не выходить на тонкий лед;

— если провалились под лед, сохранять спокойствие, широко раскинуть руки на поверхности и звать на помощь;

— если есть силы, наползать на лед грудью, пока он не прекратит ломаться;

— поочередно закинуть ноги на лед и ползти к берегу, не вставая;

— сообщить о происшествии по номеру 112, как только появится возможность.

Чтобы закрепить знания, работники ВСС анализируют реальные случаи, показывают спасательный инвентарь и демонстрируют его применение.

А самых активных школьников, в качестве поощрения, приглашают на экскурсии с катанием на катере.

