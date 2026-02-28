Каширские школьники приняли участие в олимпиаде по основам безопасности и защиты Родины

В Подмосковье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Региональный этап ВсОШ по ОБЗР проводится в течение двух дней по заданиям, разработанным отдельно для 9-х, 10-х и 11-х классов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

26 февраля 2026 г. 18 каширских школьников из 5 общеобразовательных учреждений округа на площадке регионального этапа в г. о. Коломна приняли участие в теоретическом туре олимпиады по ОБЗР. Теоретический тур включает выполнение письменных заданий по различным тематикам учебного предмета.

Практический тур прошел 27 февраля 2026 г. на базе МБОУ СОШ им. Д. И. Зернова г. Подольск. Основная задача этого этапа — выявление уровня сформированности практических умений и навыков эффективного реагирования и безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. По итогам практического тура оценивается индивидуальный уровень подготовки участников.

Участники готовились к теоретическому туру олимпиады под руководством педагогов ОБЗР своих школ. Подготовка к практическому туру олимпиады проходила на базе МБОУ «СОШ № 4» г. о. Кашира под руководством учителя ОБЗР Давыдова Н.Н.

Учителя помогли систематизировать теоретические знания, разобрать типовые и нестандартные задания прошлых лет, отработать нормативы и практические действия.

