Каширские первоклассники получили особенные подарки от главы округа

В этом году 1 сентября в городском округе Кашира прошли яркие и радостные мероприятия, посвященные началу нового учебного года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание было уделено первоклассникам — будущим ученикам. В этот важный день они получили подарки от Главы городского округа Кашира, Романа Александровича Пичугина. Детям подарили брендированный сумки-мешки для сменной обуви. Эти памятные сувениры стали символом добрых пожеланий и поддержки для новых учеников, которые впервые переступили порог школы.

Праздничная атмосфера, улыбки детей и их родителей, теплые слова поздравлений — всё это создало ощущение праздника и надежды на успешный учебный год.

«Дорогие ребята, только вперед! Учитесь с интересом, верьте в свои силы, смело идите к своим целям. Учителям и родителям — терпения, вдохновения и радости за успехи детей», — поделился Роман Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.