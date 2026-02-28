Каширские педагоги приняли участие в первом съезде учителей информатики

27 февраля в Технолицее им. В. И. Долгих состоялось значимое событие для педагогического сообщества Подмосковья — Первый Съезд учителей информатики Московской области, приуроченный к 40‑летию школьного предмета «Информатика». Это мероприятие стало важной площадкой для обсуждения современных вызовов и перспектив преподавания информатики в условиях быстрого технологического развития, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Съезд собрал педагогов со всего региона, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и поделиться лучшими практиками в области преподавания этого важного предмета. В числе участников — представители различных школ и образовательных учреждений Московской области, в том числе делегация педагогов из городского округа Кашира.

На мероприятии особое внимание уделялось ключевым аспектам современной педагогической деятельности, таким как:

применение искусственного интеллекта при разработке интерактивных учебных заданий;

использование эффективных методик для подготовки школьников к экзаменам и профессиональной ориентации;

роль педагога в условиях внедрения новых технологий и цифровых инструментов;

внедрение инновационных подходов к организации образовательного процесса;

геймификация и игровые методики на уроках информатики для повышения мотивации и интереса учеников.

Организацию съезда обеспечили Министерство образования Московской области, образовательная платформа «Яндекс Учебник» и Информационный центр технологий и образования (ИЦТО). Мероприятие подтвердило важность постоянного развития педагогического мастерства и интеграции современных технологий в систему школьного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.