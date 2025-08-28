Каширские куранты: история любви, запечатленная во времени

В Кашире есть место, мимо которого трудно пройти равнодушно. Стоит лишь поднять глаза к Введенскому храму в Кашире-1 — и взгляд невольно задерживается на старинных курантах. В администрации городского округа рассказали более подробно об их истории.

Куранты словно дышат историей, отбивая ритм жизни города уже больше века. Но мало кто знает, что за этими часами стоит настоящая история любви.

Серпуховский купец Александр Фёдорович Перцев однажды приехал на шумную каширскую ярмарку. И именно здесь встретил ту, ради которой готов был изменить всю свою жизнь, — красавицу Глафиру, дочь местного купца Попова. Его сердце оказалось пленено с первого взгляда.

Однако путь к счастью был не прост. Отец невесты поставил условие: необычный выкуп — часы с боем для Введенской колокольни. Так в Кашире появились куранты, которые вот уже 126 лет верно отсчитывают минуты и часы, напоминая горожанам о силе настоящих чувств. И сегодня, как и прежде, они живы. Более двадцати лет за ними заботливо присматривает Фёдор Пантелеевич Церуш. Он, словно хранитель времени, заводит часы, чтобы их бой продолжал звучать над Каширой.

Стоит лишь подняться на колокольню, и перед глазами откроется сама Кашира — раскинувшаяся внизу, словно на ладони. И под бой курантов особенно ясно понимаешь: время идет, но есть вещи, которые остаются навсегда — любовь, память и красота родного города.

