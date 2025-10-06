Каширские долголеты занимаются спортом на свежем воздухе

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира используют теплые солнечные осенние дни для занятий на свежем воздухе в парке. Особое место среди этих занятий занимает гимнастика для дыхания, которая обладает множеством полезных эффектов для здоровья и общего самочувствия. Такой комплекс дыхательных упражнений помогает увеличить приток кислорода к органам и тканям организма, что важно для поддержания их нормального функционирования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Также дыхательная гимнастика способствует расширению объема легких, улучшая их эластичность и функциональность, а также способствуют нормализации дыхательного и речевого темпа, что облегчает общение и обеспечивает более глубокое и равномерное дыхание.

Занятия дыхательной гимнастикой в приятной природной обстановке создают условия для укрепления здоровья, повышения жизненного тонуса и улучшения качества жизни пожилых людей, позволяя им активнее и комфортнее чувствовать себя в осенний период.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.