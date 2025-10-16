Каширские долголеты занимаются скандинавской ходьбой

Городской округ Кашира продолжает реализовывать инициативы по укреплению здоровья населения. В рамках проекта «Активное долголетие» участники старшего поколения регулярно выходят на прогулки с палками для скандинавской ходьбы. Эти занятия проводятся независимо от погоды и стали популярным способом укрепления физического и эмоционального здоровья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Почему скандинавская ходьба — именно то, что нужно для долгой и активной жизни?

1. Укрепление иммунитета

Прогулки на свежем воздухе помогают организму адаптироваться к различным погодным условиям, укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость к различным заболеваниям. Регулярная физическая активность — залог здоровья в любом возрасте.

2. Эмоциональный подъем

Занятия скандинавской ходьбой способствуют снижению уровня стресса, улучшают настроение и помогают бороться с депрессией. Особенно приятно заниматься на природе — будь то золотая осень с ее яркими листьями или прохладное утро весной. Свежий воздух и природные пейзажи делают каждую прогулку особенной.

3. Разнообразие тренировок

Погода не мешает — наоборот, разные метеоусловия добавляют тренировкам новые ощущения. В солнечную погоду можно наслаждаться теплом и яркими красками природы, а при прохладе или дождике — укреплять силу воли и закаляться. Такой подход помогает поддерживать интерес к занятиям и делать их регулярной частью жизни.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.