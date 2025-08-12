Каширские долголеты сыграли в петанк с врип главы округа Романом Пичугиным

Каширская команда участников проекта «Активное долголетие» — серебряные призеры областного турнира по петанку среди долголетов. Представители старшего полонения активно участвуют в областном фестивале спорта и показывают отличные результаты. С ними встретился временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Он с профильным заместителем и представителями депутатского корпуса вместе с долголетами, которые занимаются скандинавской ходьбой и другими активностями, прошел по тропе здоровья в Городском парке и побывал на стадионе «Энергетик». Увлеченные физкультурой и спортом каширяне серебряного возраста рассказали руководителю муниципалитета, что губернаторский проект «Активное долголетие Подмосковья» помогает им быть здоровыми, расширять круг общения, добиваться побед в соревнованиях.

Инструктор по спорту Татьяна Николаевна Борзых, которая проводит занятия с долголетами по скандинавской ходьбе и популяризирует доступные для пожилых людей виды спорта, провела мастер-класс по игре в петанк для руководителя муниципалитета. Затем Роман Пичугин вместе с долголетами сыграл в эту игру. Он был восхищен мастерством игроков серебряного возраста.

Долголеты попросили руководителя муниципалитета обустроить в Кашире площадки для игры в петанк, чтобы можно было здесь проводить областные соревнования. Роман Пичугин дал поручение подобрать место для тренировок и проведения игр. Он, проявляя уважение к спортивным заслугам представителей старшего поколения, подарил им футболки с названием нашего города. Участники проекта «Активное долголетие» сказали, что в них будут выступать на соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.