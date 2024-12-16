Каширские долголеты стали участниками областного марафона красоты

Долголеты из городского округа Кашира побывали в клубе «Активное долголетие» в городе Ступино, где состоялся областной марафон «Красота, здоровье, долголетие». Люди старшего поколения посетили 4 локации и активно участвовали в открытых авторских мастер-классах: «Психология», «Красота и здоровье», «Флористика и нейрогимнастика», сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Это мероприятие стало отличной возможностью для обмена опытом и получения новых знаний, подарив всем множество позитивных эмоций и приятных встреч. Участники марафона получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в городском округе Кашира можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписание занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.