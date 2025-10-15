Каширские долголеты развивают гибкость рук

Участники проекта «Активное долголетие» на занятиях освоили новый комплекс упражнений для запястья, направленный на развитие гибкости рук и укрепление здоровья. Такие упражнения помогают сохранить подвижность и избежать травм, а также способствуют общему улучшению физического состояния, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнение комплекса укрепляет стабильность запястья и предотвращает появление синдрома карпального канала. Кроме того, тренировка силы хвата положительно влияет на мозговую активность: «чем сильнее хват, тем эффективнее работают когнитивные функции», — и риск депрессии и тревожности снижается.

Даже простые упражнения, например, «сжатие мячика кистью», оказывают благотворное влияние на работу головного мозга. Регулярная физическая активность помогает поддерживать не только физическое, но и эмоциональное здоровье, что особенно важно с возрастом.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.