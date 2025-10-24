Каширские долголеты провели вечер воспоминаний о юности

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира смогли окунуться в атмосферу прошлого века. Военно- и поствоенные годы, 60-80-е, наполнили вечер ностальгией и воспоминаниями о юности. Шлягеры того времени вызвали у слушателей яркие эмоции и приятные воспоминания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое место в этом музыкальном мире занимали русские поэты-песенники. Их авторство включало создание ярких, запоминающихся текстов, которые становились неотъемлемой частью песен. Каждая строчка не просто была стихотворением, а рассказывала целую историю.

Время ценило слова так же сильно, как и музыку. Обращая внимание на содержание, слушатели не просто наслаждались мелодией, а погружались в смыслов передавали важные сообщения. Каждая песня становилась мини-рассказом, который хотелось слушать снова и снова.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.