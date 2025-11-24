Каширские долголеты продолжают освоение пальчиковой гимнастики

Участники проекта «Активное долголетие» посещают регулярные занятия, направленные на развитие и восстановление подвижности пальцев и кистей, являются важной составляющей качественной жизни в любом возрасте. Комплекс простых упражнений, доступных каждому, способствует поддержанию гибкости и силы рук, что особенно важно для пожилых людей и тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие упражнения активизируют работу нервной системы, улучшают кровообращение и тренируют координацию движений. Регулярная стимуляция рецепторов на пальцах способствует передаче сигналов в головной мозг, что помогает сохранять умственную ясность, быстроту реакции и моторику. Это также способствует профилактике возрастных изменений и укреплению общего тонуса организма.

Занятия не требуют специального оборудования и могут выполняться в домашних условиях, что делает их доступными для широкой аудитории. Включение таких упражнений в ежедневную рутину способствует долголетию, улучшению качества жизни и повышению общего уровня здоровья. Специалисты рекомендуют начинать занятия уже сегодня для достижения заметных результатов с минимальными затратами времени и усилий.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.