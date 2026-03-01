Каширские долголеты посетили занятие приуроченное ко дню родного языка

На занятиях по литературному мастерству участники проекта «активное долголетие» городского округа Кашира провели беседу, посвященную дню родного языка: долголеты поговорили о том, что родной язык оставляет неповторимый след в судьбе и душе каждого человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он формирует уникальное восприятие мира, привычки и культурные ценности, которые остаются с человеком на всю жизнь. Даже если человек в последствии изучает другие языки и расширяет свои знания, родной язык остается основой — той духовной «песней», что звучит внутри и помогает сохранить связь с историей и культурой своего народа.

Говорили также о том, что чтение книг на родном языке способствует его сохранению и развитию, передает богатство и глубину народной мудрости будущим поколениям. Именно через литературу, поэзию и фольклор мы можем не только понять богатство своей культуры, но и защищать ее от стирания и забвения.

Этот праздник напоминает о необходимости беречь и ценить свой язык, ведь его сохранение — залог сохранения многообразия культурной жизни на всей планете. Пусть родные языки звучат, развиваются и передаются из поколения в поколение, укрепляя связь между прошлым, настоящим и будущим.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.