Каширские долголеты оживили старые фотографии

Долголеты из Каширы посетили занятие по компьютерной грамотности, где познакомились с возможностями современных технологий. Они узнали, как с помощью новых инструментов не только сохранить, но и вернуть былую жизнь старым фотографиям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вдохновленные полученными знаниями, участники проекта решились оживить свои снимки прошлого. Благодаря желанию и поддержке технологий им удалось наполнить воспоминания новыми красками, сделав их еще ярче и живее.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.



Видео сгенерировано нейросетью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.