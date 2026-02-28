Каширские долголеты обучаются компьютерной грамотности

Долголеты активно изучают новое приложение MAX на занятиях по компьютерной грамотности. В современном мире владение цифровыми технологиями становится все более важным, особенно для пенсионеров, ведь MAX открывает перед ними широкие возможности для упрощения жизни и получения разнообразных государственных и социальных услуг, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Освоение приложения MAX обладает рядом значительных преимуществ для пожилых людей. Во‑первых, оно значительно упрощает процесс получения социальных льгот, скидок и специальных условий, превращая его из утомительной бумажной рутины в быстрый и удобный онлайн‑процесс. Во‑вторых, использование цифровых сервисов помогает пенсионерам отказаться от ношения с собой многочисленных бумажных документов и справок, что делает повседневную жизнь более комфортной и безопасной.

Кроме того, с помощью MAX пенсионеры могут легко взаимодействовать с государственными и коммерческими сервисами: записываться на прием к врачу, узнавать информацию о пенсии, оплачивать коммунальные услуги, получать уведомления и многое другое. Это особенно важно в эпоху цифровизации, когда большинство государственных услуг постепенно переходят в онлайн‑режим.

Занятия по освоению приложения MAX помогают людям постарше чувствовать себя увереннее в цифровом мире, расширяют их возможности и делают жизнь более мобильной и комфортабельной. Обучение проходит в дружеской и поддерживающей атмосфере, чтобы каждый смог почувствовать себя уверенным в использовании новых технологий и оставаться активными участниками современной цифровой жизни.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.