Каширские активисты Движения Первых приняли участие в экспедиции

Активисты Движения Первых городского округа Кашира отправились в увлекательное путешествие в рамках профориентационного проекта «Профэкспедициия» — в Российский университет спорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята с интересом познакомились с историей и архитектурой корпусов университета, погружаясь в атмосферу места, где рождаются будущие чемпионы. Познавательная экскурсия позволила заглянуть в уникальные пространства вуза и почувствовать дух большого спорта.

В бассейне участникам представилась возможность увидеть захватывающие соревнования по сапсерфингу — они стали одним из самых ярких моментов поездки.

Особенное впечатление произвела встреча со студентами университета. Ребята смогли задать волнующие их вопросы о поступлении, обучении и спортивной подготовке. Живой диалог помог им взглянуть на учебу в спортивном вузе глазами тех, кто уже идет по этому пути.

