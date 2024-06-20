Каширские аграрии завершили яровой сев

В хозяйствах округа на текущей неделе завершились работы по посеву яровых культур. Яровой сев в этом году составил 12144,5 гектара, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Это больше по сравнению с 2023 годом. Тогда яровые культуры занимали 11551,5 гектара.

Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 8418,5 гектара, техническими — 4 072 гектара. Картофель и овощебахчевые культуры занимают 405 гектаров.

Растут в хозяйства округа и озимые культуры. Это озимая пшеница. Она занимает 5152 гектара.

Также предприятиями и собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения продолжается работа по вовлечению в оборот ранее не использованных более 5 лет земельных участков. На сегодняшний день из 529,8 га, введено в оборот 254,79 га, что составляет 48%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.