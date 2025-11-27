Каширская школа № 7 удостоена общероссийского знака качества образования

Образовательное учреждение стало лауреатом нового федерального проекта «Знак качества для образовательных организаций», который проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с Федеральным институтом оценки качества образования. Цель проекта — объективная оценка образовательных результатов и обеспечение прозрачности системы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В итоговый рейтинг лучших школ Московской области вошли 107 школ, из них 30 получили знак качества по направлению «Высокие образовательные результаты». Среди них — средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа Кашира.

«Высокая культура оценивания» — это показатель стремления к объективности, справедливости и профессионализму в оценке знаний учеников.

Реализация такого проекта открывает новые возможности для обмена педагогическим опытом, стимулирует профессиональное развитие педагогических кадров и способствует повышению качества образовательных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.