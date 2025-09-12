Каширская азбука становится частью культурного кода

В Каширской детской школе искусств реализуется уникальный проект — превращение истории города в произведения искусства. Юные художники создают изображения букв, в которых переплетаются исторические сведения и современные идеи, сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

«А» превращается в арку, «З» — в крутую ледяную горку, «Х» — в изображение очага или мельницы, а буква «Ь» — в образ юркой мыши. Такой подход позволяет не только создавать алфавит, но и формировать визуальный портрет Каширы, созданный руками детей и их наставников.

Проект «Каширская азбука» появился несколько лет назад по инициативе педагогов, исходя из потребности города.

«Нас, преподавателей, часто просили подготовить выставки с работами учеников, посвященными видам Каширы. Нам хотелось найти новую форму представления истории города, поэтому и возникла идея объединить краеведение с искусством шрифта. Этот проект — часть глобальных тенденций. Аналогичные алфавиты существуют в Петербурге, Москве, а также — в виде народных алфавитов, созданных художниками, например, Васнецова. „Наш проект продолжает традицию связи с культурным кодом региона“, — рассказала преподаватель Оксана Александровна Дзюба.

Работа над алфавитом — это живой и динамичный процесс. Некоторые буквы вызывают особый интерес у юных художников.

«„О“, „Р“, „А“ и „С“ — наши фавориты. Эти буквы рисовали много раз. А вот такие, как „Ъ“ и „Ь“, требуют особых решений», — сказала Александра Зиборова.

При изображении сложных символов педагогам и детям приходилось проявлять творческий подход.

«Твердый знак у нас изображен как склеп Бера, а мягкий — в виде мыши. Пришлось использовать абстрактное мышление, чтобы передать их образ. И результат превзошел все ожидания», — рассказала Оксана Михайлович.

Проект сейчас выходит за пределы школы. Его работы можно увидеть на городских праздниках, ярмарках и в кафе.

«Эти открытки пользуются популярностью. Они дают свежий взгляд на город и привлекают к себе внимание своей оригинальностью», — подтвердила Зиборова.

Планируется издание полноценной книги-азбуки. Она может стать учебным пособием для дошкольных учреждений и школ, а также — источником вдохновения для городских дизайнеров.

«Это не окончательная точка. Это живой проект, который развивается. Можно ежегодно добавлять новые объекты и по‑новому переосмысливать историю города. И самое важное — разные поколения смогут видеть Каширу по-своему», — отметила Оксана Дзюба.

«Каширская азбука» — это не только учебный или декоративный проект, но и мост между прошлым и будущим города, культурный диалог и доказательство того, что искусство в повседневной жизни может быть не только красивым, но и полезным.

В будущем по улицам Каширы могут появиться указатели с буквами, созданными юными художниками, что позволит жителям узнавать в них частичку родного города.

