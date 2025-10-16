Каширянка Наталья Кульнева выступила в полуфинале регионального конкурса «Женщина-Герой»

Наталья Кульнева, жительница Каширы, стала участницей полуфинала регионального конкурса «Женщина-Герой». Мероприятие, организованное Ассоциацией ветеранов СВО при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказывает о тех, чьи ежедневные подвиги в тылу становятся надежной опорой для защитников Отечества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для Натальи Кульневой выход на сцену в тот день стал особым — он совпал с датой, когда три года назад она в последний раз видела своего сына Николая. Старший снайпер 488 мотострелкового полка с позывным «Комикс», кавалер ордена Мужества Николай Кульнев геройски погиб в бою 8 декабря 2022 года при выполнении задач в ходе СВО. Тогда Наталья Николаевна и получила свой позывной — «Мама полка».

«Я никогда бы не стала „Мамой полка“, если бы не подвиг нашего сына Николая, который геройски погиб на штурме вражеских позиций, защищая свою родину и защищая своих товарищей», — рассказала Наталья.

Со сцены Наталья Николаевна прочитала письмо — одно из многих, что она отправляла на фронт вместе с гуманитарными грузами.

«После гибели сына я стала писать письма сыну. Мой сын Николай уже никогда не получит моего письма. Но я продолжаю писать нашим воинам. Благодаря этим письмам я обрела множество сыновей. И каждый день я начинаю и заканчиваю молитвой о вас, мои родные», — сказала Наталья.

Сейчас Наталья Кульнева возглавляет Каширский комитет семей воинов Отечества. Она организовывает отправку гуманитарных грузов, поддерживает жен и матерей участников СВО по всей России, координирует работу нескольких пунктов по плетению маскировочных сетей. На вопрос о том, что дает ей силы, Наталья Кульнева отвечает просто и ясно.

«Безусловная любовь и вера. Вера в Господа Бога, вера в свои силы и вера в наших воинов, которые дойдут до Победы», — отметила Наталья.

