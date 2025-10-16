Каширянка борется за звание «Лучший амбассадор региона»

Лариса Вековищева, фермер из деревни Корыстово в городском округе Кашира, принимает участие в конкурсе «Лучший амбассадор региона», организованном сервисом путешествий «Туту». Конкурс посвящен людям, которые вдохновляют на путешествия по России и помогают открыть новые грани родных мест, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лариса представила проект музея народного быта в своей деревне. Основная коллекция размещена в сельском доме культуры и включает подлинные предметы XIX — ХХ веков. Это не просто выставка: экспонаты сопровождаются трогательными историями семейных реликвий. Посетители могут не только смотреть, но и трогать, примерять предметы, чтобы прочувствовать дух прошедших времен.

На сегодняшний день музей — один из немногих центров, где сохраняется преемственность поколений и традиций. В небольших населенных пунктах, лишенных других культурных учреждений, такой клуб становится важным местом притяжения. Здесь гости не только знакомятся с экспонатами, но и погружаются в атмосферу ушедших эпох, получают возможность не только узнать историю, но и почувствовать эмоции семейных рассказов.

«Моя главная цель — сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие нашего края. Ведь сохранение народных традиций — это важная часть воспитания подрастающего поколения, которое учится ценить историю нашего Подмосковья, деревни и семьи», — поделилась Лариса.

Голосование в четвертом туре конкурса завершится 17 октября в 15:00. Проголосовать за проект каширянки можно по ссылке: https://vk.com/wall-48677005_120091.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.