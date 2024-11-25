Каширяне стали участниками Областного фестиваля «Юные таланты Московии»

23 ноября в областном Технолицее В. И. Долгих городского округа Истра прошел финал ежегодного областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», организованный Областным центром дополнительного образования и патриотического воспитания совместно с министерством образования Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Более тысячи гостей побывали на фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества, в числе которых и делегация школьников и педагогов городского округа Кашира, а также Детский духовой оркестр «Сибемольки» Детской школы искусств (руководитель и дирижёр Илья Владимирович), который выступил на открытии Фестиваля.

«Президентом страны поставлена национальная цель — поддержка и развитие талантов. Всё делается для того, чтобы дети созидали, развивались, получали знания и служили своей стране в различных отраслях и направлениях. Фестиваль дополнительного образования — это возможность продемонстрировать свои способности, рассказать о том, что получилось лучше всех и, конечно, вдохновиться на новые проекты и открытия», — сказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Финал фестиваля стал большой экспертной площадкой с лекциями и мастер-классами. В технолицее для участников были организованы выставки:

художественной направленности;

естественно-научной направленности;

технической направленности.

Ребята познакомились с творчеством юных талантов из разных округов Подмосковья, попробовали переработать пластиковые крышки, посетили игровую выставку «Моё Подмосковье».

Педагоги посетили лекции по различным направлениям, а также приняли участие во встрече с Заместителем министра образования Московской области в рамках проекта «Классные встречи».

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