Каширяне приняли участие в технологическом марафоне

26 февраля ученики 10-11 классов школ городского округа Кашира приняли участие в масштабном событии — марафоне технологического образования «Технопередвижники 2.0» в городе Зарайск. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это уникальное событие, которое объединило ведущих экспертов и инноваторов со всей России для презентации новейших технологических разработок и их влияния на будущее нашей страны!

Виртуальная и дополненная реальность, СТЕМ-подходы в образовании, БПЛА, робототехника, технопредпринимательство и многие другие технологические направления были представлены на марафоне.

Участники смогли посетить:

TED — лекции и мастер — классы для школьников

Экспертные сессии для педагогов

Конкурс технологических проектов среди учащихся.

Организатором марафона выступила Ассоциация школьного кластера, развивающая инженерно-технологическое образование в России.

