Каширяне приняли участие в акции «Корзина добра»

Цель этой акции — собрать как можно больше гуманитарной помощи, которая предназначена для поддержки участников Специальной военной операции.

В рамках акции жители города и все желающие смогли принести необходимые вещи, продукты и другие виды помощи, чтобы поддержать наших бойцов, выполняющих важную задачу. Такая инициатива особенно важна в нынешних условиях, потому что помогает показать нашу солидарность и заботу тем, кто рискует своими жизнями ради безопасности страны.

Хочется выразить большую благодарность всем, кто принял участие в этой доброй инициативе. Даже небольшой вклад каждого из нас особенно ценен для тех, кто находится в зоне проведения специальных военных операций. Для бойцов, часто сталкивающихся с тяжелыми стрессовыми ситуациями и физическими испытаниями, поддержка и внимание со стороны граждан — это источник силы и надежды. Это помогает им чувствовать, что они не одиноки, что о них помнят и заботятся.

Такие акции значительно поднимают моральный дух наших защитников и укрепляют веру в победу и будущее. Вместе мы можем сделать большое дело — помочь тем, кто находится на передовой, и показать нашу гражданскую ответственность и солидарность в трудные времена.

