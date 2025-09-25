Каширяне посетили курсы повышения квалификации

В Подмосковье вновь стартовали курсы повышения квалификации для педагогов. В новом учебном году центр «Предшкола» принял воспитателей из городов Серпухов, Чехов, Кашира и Ступино, предоставив им возможность повысить свой профессиональный уровень и ознакомиться с новыми методиками работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Гости смогли познакомиться с образовательной средой Гимназии и приняли активное участие в практическом семинаре. В ходе этого занятия подробно обсуждались важные темы, такие как преемственность между детским садом и школой, эффективные методы взаимодействия с родителями, а также развитие у дошкольников базовых умений, необходимых для успешного обучения в первом классе.

Педагоги не только слушали выступления, но и активно делились своим опытом, задавали вопросы и вместе искали новые подходы и решения, которые могут улучшить их профессиональную деятельность. Такие встречи способствуют расширению профессиональных горизонтов, обмену знаниями и вдохновляют участников на дальнейшее совершенствование и развитие в педагогической сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.