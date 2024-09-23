Каширяне передали огнетушители бойцам СВО

Наши герои сейчас выполняют боевые задачи на самых сложных участках Купянского направления. И по их срочному запросу администрацией городского округа Кашира огнетушители были переданы в Центр помощи Каширского «Боевого братства» для отправки бойцам.

«Пожары — это сейчас серьезная проблема на боевых позициях ребят и мирных территориях. Горит трава, горят деревья, огонь перекидывается на блиндажи и позиции. Враг целенаправленно пытается устроить пожары на боевых позициях и вблизи населенных пунктов с мирными жителями, поэтому огнетушители сейчас очень необходимы», — рассказали в Каширском «БОЕВОМ БРАТСТВЕ».

Если у Вас есть огнетушители (даже если у них истек срок годности, но есть давление) — их можно передать в Центр помощи Каширского «БОЕВОГО БРАТСТВА» в Кашире-2, позвонив по телефону (920) 350-24-39 или написав в Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.