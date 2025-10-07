Кашира участвует во Всероссийском конкурсе «Точка РФ»

сегодня в 16:40

Стартовало масштабное онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Точка.РФ», объединяющего любителей и профессионалов, увлеченных историей и культурой своего края, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель конкурса — создание уникальной культурно-географической карты России, на которой будут отмечены самые значимые точки, выбранные преданными своему делу людьми.

В числе участников — две талантливые каширянки, которые представляют наш город на всероссийской арене:

Елизавета Мусликова участвует в категории «Кухня». Ее проект посвящен каширскому хлебу как гастрономическому бренду города. Дарья Егорова представлена в категории «Люди». В ее работе раскрывается история хранителя «каширских курантов», человека, который «заводит» сердце города, Федора Пантелеевича Церуша.

