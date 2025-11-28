Кашира присоединилась к флешмобу «Поблагодари маму!»

В Каширском молодежном центре прошел яркий и трогательный творческий флешмоб, посвященный Дню Матери. В рамках этого мероприятия ребята и подростки получили возможность выразить свою любовь и благодарность мамам через творчество. Они с увлечением разукрашивали и подписывали бумажные сердца, наполняя их теплыми словами признательности и рассказывая о том, какая их мама — самая лучшая, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это занятие вызвало настоящий отклик у участников: они с радостью фантазировали, делали красивые рисунки и делились своими чувствами, создавая особую атмосферу тепла и благодарности. В процессе ребята не только проявляли свою креативность, но и укрепляли свои эмоциональные связи с мамами, понимая, как важно ценить и помнить о них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.