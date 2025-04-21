Карусели Подмосковья посетили более 20 тыс человек за прошедшую неделю

Современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона и предлагают множество удобств, включая профессиональную аудиосистему и яркую иллюминацию.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в Одинцово, находящаяся на Центральной площади. За неделю ее посетило почти 3,2 тыс. человек.

Второе место по популярности заняла карусель в городском округе Коломна, расположенная на Житной площади. Ее посетило 3,1 тыс. человек за тот же период. Данный аттракцион привлекает внимание как местных жителей, так и туристов благодаря своему художественному оформлению и разнообразию предложений.

Замыкает тройку лидеров карусель Сергиевом Посаде, которая привлекла свыше 3 тыс. человек. Она расположена в парке «Скитские пруды», который был обновлен с 2019 года. В рамках обновления в парке были установлены новая входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона с скейтпарком и памп-треком, что сделало его еще более привлекательным для посетителей.

В регионе функционируют 8 каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году они стали важной частью досуга и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона. Эти аттракционы не только радуют детей, но и создают атмосферу праздника для всей семьи, укрепляя общественные связи и привлекая внимание к культурным инициативам области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.